Mando Diao tritt am Openair St. Gallen auf und findet – «Schweden hat bessere Schoggi, die Schweiz den besseren Wein»

Überraschungsact am Openair St. Gallen

Mando Diao tritt heute Donnerstag am Openair St. Gallen als Surprise Act auf. «Der Überraschungseffekt und die Aufregung sind besonders gross. Es besteht das Risiko, dass die Leute es nicht fühlen, also ist es wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle», so die Band im Interview mit 20 Minuten. Nervös sei die Gruppe vor jeder Show – egal, ob sie als Headliner oder Überraschungsact auftritt. Fest steht: «Das Schweizer Publikum ist etwas ganz Besonderes.»

Fondue

Eines ihrer allerersten Konzerte spielte die schwedische Band im Kulturzentrum Fri-Son in Freiburg. Kein geringeres Menu als ein Fondue haben sie nach ihrer Show im Musikclub serviert bekommen. «Die ganze Crew sass an einem Tisch und hatte eine super Zeit! Wir kannten Fondue bereits, es ist wirklich eine exotische Speise.» Es sei nicht das letzte Schweizer Fondue für die Band gewesen: «Seither sind wir schon ein paar Mal ausgegangen, bloss um ein Fondue essen zu gehen.»

Schweiz vs. Schweden

Es ist keine Seltenheit, dass die Schweiz mit Schweden verwechselt wird. Der grösste Unterschied zwischen den Ländern: «Die Schweiz hat eine gewisse Punk-Rock-Attitude, die Leute gehen ihren eigenen Weg. Das fehlt in Schweden etwas», so die Musiker. Doch welches Land ist denn nun besser? «Oh man, jetzt versucht ihr wirklich, uns in Schwierigkeiten zu bringen. Beides sind wunderschöne Orte.» Teurer sei jedenfalls die Schweiz. «Entspannte Leute» habe es in beiden Ländern. Das finale Urteil stützt sich also auf die Kulinarik: «Wir sind stolz auf unsere schwedische Schokolade und Erdbeeren. Der Käse ist an beiden Orten super. Die Schweiz hat den besseren Wein.»

Schweizerdeutsch

Björn Dixgård, Carl-Johan Fogelklou, Jens Siverstedt, Daniel Haglund und Patrik Heikinpieti sind schon unzählige Male durch die Schweiz getourt. Erst gerade hat die Band mit «Stop the Train – Vol 1» vier neue Songs herausgebracht, im September sollen die nächsten drei erscheinen, welche später mit weiteren Tracks zu einer LP zusammengefügt werden sollen. Weitere Showcases in der Schweiz dürften also folgen – doch wie schaut es eigentlich mit Schweizerdeutsch aus? «Wir verstehen es immer noch nicht! Aber Carl-Johan ist sehr sprachbegabt und kann wenigstens so klingen, als ob er es könnte.»

Musiker Bligg als grosser Fan

Der Zürcher Musiker Bligg ist ein grosser Mando-Diao-Fan – ganz zur Freude der Band. «Wir haben Bligg einmal persönlich getroffen, seither hatten wir aber leider kaum Kontakt mit ihm. Vielleicht sollten wir das ändern, was meinst du Bligg?» Daraufhin scherzt die Gruppe: «Unser liebster Schweizer Musiker ist DJ Bobo», und fügt lachend an, «und auf ernster Basis ist es Yello, wir lieben elektronische Musik und das Duo ist diesbezüglich wirklich ein Vorreiter.»