Ende September : Schweden hebt fast alle Corona-Massnahmen auf

Das skandinavische Land macht mit seinem Normalisierungsplan vorwärts. Ab September gibts in Schweden nur noch Empfehlungen.

Wegen Fortschritten in der Impfkampagne und der guten epidemiologischen Lage hebt Schweden fast alle Einschränkungen auf. (Archivbild)

«Unser Ziel war es immer, die Beschränkungen so bald wie möglich aufzuheben», sagte Gesundheitsministerin Lena Hallengren.

Schweden hebt Ende September so gut wie alle Corona-Einschränkungen auf. «Unser Ziel war es immer, die Beschränkungen so bald wie möglich aufzuheben», sagte Gesundheitsministerin Lena Hallengren am Dienstag vor Journalisten. Sie berief sich dabei auf die Fortschritte der schwedischen Impfkampagne und die gute epidemiologische Lage im Land.