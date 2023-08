«Schwierigste Sicherheitslage seit 2. Weltkrieg» – das sind die Hintergründe

Der 37-jährige Drahtzieher der Koranverbrennungs-Aktionen in Stockholm. Hier vor einer Moschee in Stockholm Ende Juni.

Momika hält den Koran und die irakische Flagge in die Luft. In Bagdad stürmten Protestierende derweil die schwedische Botschaft. Der Irak setzte die diplomatischen Beziehungen mit Schweden aus (Aufnahme vom 20. Juli 2023).

Alle paar Wochen sorgt er für Aufruhr: Der irakische Flüchtende und Aktivist Salwan Momika wird von der Polizei vom Gelände der irakischen Botschaft in Stockholm wegbefördert, wo er auf dem Koran herumtrampelte und ihn zu verbrennen plante (Aufnahme vom 20. Juli 2023).

Die muslimische Welt ist in Aufruhr, auch innenpolitisch ist das Land gespalten.

Am Montag wurde in Stockholm ein Koran verbrannt – zum wiederholten Male innert weniger Wochen. Drahtzieher ist ein irakischer Asylbewerber.

Eigentlich ist es vor allem ein Mann: Der irakische Flüchtling Salwan Momika ist Drahtzieher dieser Aktionen. Der 37-Jährige beantragte 2018 in Schweden Asyl und bekam eine Aufenthaltsbewilligung. Laut France24 kommt der Christ aus dem Nordosten des Iraks, wo er 2014 eine Partei mit Miliz gegründet haben soll, um den IS zu bekämpfen. Wegen eines Machtkampfs mit dem Anführer einer anderen christlichen Miliz habe Momika den Irak verlassen.

Im Irak sei Momika unter anderem des Betrugs bezichtigt worden, und auch mit den schwedischen Behörden kam er in Konflikt, weil er jemanden mit einem Messer bedroht hatte. Momika sagt, er sei 2022 den rechtspopulistischen Schwedendemokraten beigetreten und würde gern für sie politisieren.

Verboten ist die Zerstörung religiöser Schriften in Schweden nicht. Doch Aufwiegelung und das Schüren von Hass gegen andere wegen Religion, Rasse oder sexueller Orientierung sind strafbar. Deshalb wurde Salwan Momika Ende Juni von der Polizei angezeigt. Die Regierung stellt sich auf den Standpunkt, dass sie für die Genehmigung von Versammlungen zuständig ist, aber nicht für deren Inhalt. Das trägt ihr Kritik von links ein.

Warum kommt es in Schweden immer wieder zu Koranverbrennungen?

«Die Drahtzieher haben mit minimalem Aufwand eine grosse Bühne», sagt SRF-Korrespondent Bruno Kaufmann. Zudem würden sie aus sehr individuellen Gründen unterstützt: von politischen Flüchtlingen und Antiislam-Aktivisten, Feministinnen, Rechtspopulisten. Es sei auch zu vermuten, dass die Aktionen gefördert würden von jenen, die einen Nato-Beitritt Schwedens verhindern wollten. Ein weiterer Punkt sei die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit, die in Dänemark und Schweden eine lange Tradition und hohen Stellenwert hätten. So stürzten Mohammed-Karikaturen Dänemark 2005 in eine aussenpolitische Krise.