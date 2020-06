Virus-Strategie

Schweden investiert 597 Millionen in Corona-Tests

Schweden krebst zurück, wenn es um die lockere Strategie im Kampf gegen das Coronavirus geht. Die Regierung will nun ihre Bürger gratis testen lassen. Dafür investieren sie 597 Millionen Franken.

Der schwedische Chef-Epidemiologe Anders Tegnell räumte vor kurzem ein, dass die Strategie nicht so funktioniert hat wie anfangs erhofft. Mittlerweile sind in Schweden über 5000 Menschen am Coronavirus gestorben.

597 Millionen für Tests investiert

Nun findet im Land jedoch ein Umdenken statt. Um den Schaden am Image des Landes in Grenzen zu halten und damit die wirtschaftlichen Einbussen einzudämmen, will die Regierung grossflächig Tests durchführen. Auch aufgrund der bevorstehenden Sommerferien möchte Schweden sich wohl die Einnahmen aus dem Tourismus nicht entgehen lassen. Die Tests sollen gratis sein für die Bürger. «Wir stecken viel Zeit und Geld in das Image Schwedens», sagt die schwedische Aussenministerin Ann Linde zur Zeitung «Dagens Nyheter». 597 Millionen Franken will das Gesundheitssystem dafür investieren.