Coronavirus breitet sich aus

Weltweit haben sich mehr als 61,21 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten. Mehr als 1,43 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus. Seit die ersten Fälle im Dezember 2019 in China bekanntgeworden sind, hat sich die Seuche in mehr als 210 Länder und Territorien ausgebreitet. Die meisten Infektionen weisen die USA, Indien, Brasilien, Russland und Frankreich auf.