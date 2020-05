Zu lockere Strategie gefahren?

Schweden registriert mehr als 4000 Corona-Todesfälle

In Schweden sind über 4000 Menschen am Coronavirus gestorben. Das Land weist eine deutlich höhere Sterberate auf als Deutschland oder Norwegen.

In Schweden sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden vom Montag bislang 4029 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit ist die Rate der registrierten Sterbefälle um ein Vielfaches höher als etwa in Norwegen oder Deutschland.