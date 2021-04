AstraZeneca : Schweden schwänzen Termine, Ärzte müssen Impfstoff wegwerfen

Aus Skepsis gegenüber dem Vakzin von AstraZeneca verzichten Patienten in Schweden auf eine Impfung. Weil sich auf die Schnelle kaum neue Impfwillige finden lassen, müssen die Ärzte Dosen wegwerfen.

In der Region Stockholm müssen nach Angaben eines Chefarztes jeden Tag hunderte Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs weggeworfen werden, weil die Leute sich weigern, damit geimpft zu werden. In einem Interview des schwedischen Fernsehens SVT sagte Johan Styrud vom Stockholmer Ärzteverband am Montag, es gelinge nicht, schnell genug andere Impfwillige zu finden. Wenn der Impfstoff nicht innerhalb weniger Stunden verabreicht werde, müsse er weggeschmissen werden, so Styrud.