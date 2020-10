Dies, weil in Schweden seit Mitte September die Coronavirus-Fallzahlen stark am Ansteigen sind.

Ab Montag sind in Schweden, ähnlich wie in der Schweiz, lokale Behörden berechtigt, Einschränkungen zu beschliessen.

Der «Schwedische Weg» fand international viel Beachtung . Als Reaktion auf das sich immer weiter ausbreitende Coronavirus verzichtete man im bevölkerungsreichsten skandinavischen Land bisher auf einen Lockdown und setzte stattdessen auf die sogenannte Herden-Immunität . Wie « Telegraph » berichtet, könnte sich das aber schon bald ändern. Ähnlich wie in der Schweiz, wo der Lead seit dem Sommer bei den Kantonen liegt, will die Regierung Schwedens auf lokale Massnahmen setzen.

Lokale Reaktionen auf Coronavirus

Grund dafür ist, dass in Schweden seit Mitte September die Fallzahlen konstant wieder am Ansteigen sind. Am Donnerstag sagte Anders Tegnell, Berater der Regierung in Bezug auf das Coronavirus: «Ich denke, dass das Immunitäts-Level in den Städten überhaupt nicht so hoch ist, wie wir geglaubt haben.»