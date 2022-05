Wegen Ukraine-Krieg : Schweden und Grossbritannien schliessen militärischen Beistandspakt

Schweden und Grossbritannien wollen sich in einem Angriffsfall militärisch beistehen. Eine ähnliche Vereinbarung will der britische Premier Boris Johnson mit Finnland treffen.

Der russische Einmarsch in die Ukraine hat in Finnland und Schweden eine intensive Debatte über eine mögliche Nato-Mitgliedschaft ausgelöst.

Grossbritannien sagt Schweden und Finnland angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine umfassende Sicherheitsgarantien zu. Premier Boris Johnson unterzeichnete am Mittwoch während eines Besuchs bei der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson eine «politische Solidaritätserklärung». Darin versprechen sich die beiden Staaten, die militärischen Beziehungen zu stärken und sich im Falle eines Angriffs gegenseitig zu unterstützen. «Wenn Schweden angegriffen werden sollte und uns um Unterstützung bitten sollte, dann werden wir sie ihnen geben», sagte der britische Premierminister Boris Johnson nach der Unterzeichnung des Abkommens bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seiner Kollegin Magdalena Andersson am Mittwoch in Schweden.



Eine ähnliche Erklärung will Johnson später auch mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö unterzeichnen, zu dem der Premier im Anschluss reisen wollte.