Coronavirus : Schweden verschärft erneut Corona-Massnahmen

Seit Beginn der Pandemie galten die Beschränkungen in Schweden als moderat. Angesichts der steigenden Zahlen weitet das Land die Massnahmen aus. In Lokalen ist um 23 Uhr Schluss.

Die neuen Massnahmen verkündete Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Montag in einer Pressekonferenz.

Schweden verschärft angesichts stark gestiegener Neuinfektionszahlen seine Corona-Massnahmen. Um die Belastung des Gesundheitswesens zu verringern, müssen unter anderem Kneipen und Restaurants mit Ausschankgenehmigung ab Mittwoch spätestens um 23 Uhr schliessen, Gruppen dürfen dort nur noch maximal acht Personen zählen. Alle, die dies können, werden in dem skandinavischen EU-Land darüber hinaus zum Arbeiten aus dem Homeoffice aufgerufen, wie Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Montag an einer Pressekonferenz in Stockholm sagte. Erwachsenen wird geraten, ihre nahen Kontakte in Innenräumen zu begrenzen.