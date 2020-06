Rekordanstieg

Schweden verzeichnet 1474 Corona-Infektionen an einem Tag

Schweden meldet den höchsten Anstieg an Neuinfektionen seit Ausbruch der Corona-Krise. Die Skandinavier hatten im Gegensatz zu vielen anderen Staaten auf harte Corona-Sanktionen verzichtet.

Pro Kopf sind das deutlich mehr als in den benachbarten nordeuropäischen Ländern, aber weniger als in den am schlimmsten betroffenen europäischen Staaten Spanien, Grossbritannien und Italien. Schweden hat mehr auf freiwillige Massnahmen statt auf Vorschriften gesetzt. Die Sterblichkeitsrate liegt höher als in anderen nordischen Staaten.