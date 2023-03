Stockholm: Schwedens Parlament stimmt Nato-Beitritt zu

Finnland ist schon ein paar Schritte weiter

Auch Finnlands Beitritt zur Nato steht angesichts fehlender Zusagen aus Budapest und Ankara noch aus, könnte jedoch vor der Aufnahme Schwedens in das Militärbündnis erfolgen. Der türkische Präsident Erdogan hatte am Freitag nach monatelangen Verzögerungen erklärt, er hoffe, dass die Ratifizierung Finnlands «noch vor den Wahlen» in der Türkei am 14. Mai stattfinden werde. Ungarn will am kommenden Montag über die Ratifizierung des Beitritts Finnlands abstimmen.