Und zwar vergangenen Freitag in einem Impfzentrum in der Saab Arena im schwedischen Linköping.

Am Montag wurde bekannt, dass Schweden Impfdosen entsorgen muss, weil zahlreiche Personen ihre Termine schwänzen.

Der Impfstoff von AstraZeneca war in der Vergangenheit in Kritik geraten.

Anders Tegnell will mit seiner Impfung am 65. Geburtstag ein Zeichen setzen.

Der bekannte schwedische Staatsepidemiologe Anders Tegnell ist gegen das Coronavirus geimpft. Wie die Lokalzeitung Corren berichtet, hat der 65-Jährige den Impfstoff von AstraZeneca verabreicht bekommen, und zwar vergangenen Freitag in einem Impfzentrum in der Saab Arena im schwedischen Linköping. Die Impfung war auch eine Frage des Timings. Denn Tegnell wurde am Samstag 65 Jahre alt und Schweden empfiehlt AstraZeneca nur für über 65-Jährige.