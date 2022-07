Schweden – Schweiz: Schiri-Pech für die Schweiz – VAR nimmt frühen Penalty zurück

Am Ende wird der Elfmeter doch wieder aberkannt. Leider zu recht. Was wäre das für ein Start für die Schweiz gewesen. Aber vor der Szene spielte sich die Schweiz schön durch die Schwedischen Reihen. Also da kann schon was gehen im Offensivspiel der Schweizerinnen. Besonders Crnogorcevic ist sehr aktiv in dieser Startphase.