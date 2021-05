Wegen Corona-Regeln - Schwedische Fussballfans stürmen aus Protest ein Einkaufszentrum

In die Fussballstadien in Schweden dürfen nur acht Zuschauer.

In der Schweiz dürfen derzeit 100 Personen ein Fussballspiel besuchen. In Schweden sind es aktuell nur acht Personen, die ihr Team anfeuern dürfen. Für die Fussballfans besonders bitter: An vielen anderen Orten gibt es kaum Personengrenzen. Mit einem eigenwilligen Protest wollten die Fans nun auf diese für sie unverständliche Regel aufmerksam machen.