Polizei bewilligt Tora-Verbrennung vor Israels Botschaft

Proteste gegen die Koran-Verbrennung in Stockholm gabs etwa in Lahore in Pakistan …

Nach der Verbrennung eines Korans vor einer Moschee in Stockholm sorgt nun die geplante Verbrennung der hebräischen Tora vor der israelischen Botschaft für Empörung. Die Stockholmer Polizei hatte am Freitag einem etwa 30 Jahre alten Antragsteller die Bewilligung für eine öffentliche Kundgebung erteilt, auf der er eine Tora und eine Bibel verbrennen will. Die Aktion soll morgen, Samstag, vor der israelischen Botschaft in der schwedischen Hauptstadt stattfinden. Ob es sich um denselben Mann handelt, der bereits im Januar um eine entsprechende Bewilligung ersuchte, ist unklar. Damals stand ein in Schweden lebender 34-jähriger ägyptischer Schriftsteller hinter dem Begehr.