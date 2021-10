Ungefährliche Giftgase aus La Palma - Schwefelwolke aus Vulkan färbt Himmel in der Schweiz schön rot

Die gasgefüllten Winde ziehen aus La Palma bis in die Schweiz. Gefährlich sei die Konzentration an Schwefeldioxid in den Wolken nicht. Durch den Regen der nahenden Kaltfront würden die Giftstoffe ausgewaschen, so ein Meteorologe von Meteonews.

Durch den Schwefel zeigte sich der Himmel in Herrliberg ZH zum Sonnenuntergang am 19. Oktober 2021 in besonders prächtigen Farben.

Am Dienstagabend färbte sich der Schweizer Himmel plötzlich rot. Wie das Newsportal «Euronews» bereits Ende September berichtete, zog vor einigen Wochen eine Schwefelwolke von La Palma aus Richtung Spanien und Frankreich und jetzt auch zu uns in die Schweiz. Kann denn ein Vulkanausbruch in über 3000 Kilometer Entfernung einen Einfluss auf die Schweiz haben? Ja, sagt Klaus Marquard von Meteonews.

Diese Wolke, gefüllt mit Schwefelgasen, wurde bei dem Vulkanausbruch auf La Palma freigesetzt, schreibt «LaVanguardia». Rund 7000 Einwohnende des Ortes El Paso wurden dazu angehalten, ihre Häuser, wenn möglich, wegen der Konzentration an giftigen Gasen in der Luft nicht mehr zu verlassen.

Wenn auch Saharasand durch die Luft bis zu uns wirbelt, könnten dann die giftigen Gase nicht auch in unseren Breitengraden gefährlich werden? Der Meteorologe Klaus Marquard gibt Entwarnung: «Die Konzentration des Schwefeldioxids ist bei uns viel zu gering, als dass es schädlich ist», sagt er zu «Blick» . Bemerkbar machte sich die Schwefelwolke besonders am Dienstagabend mit einem eindrücklichen Sonnenuntergang.

Schöne Farben dank Schwefel

Was hat das Schwefelgas mit der Sonne zu schaffen? «Die Gase beeinflussen die Sonneneinstrahlung und dadurch sind die Farben bei Sonnenuntergang intensiver», so der Meteorologe. Die stärkste, aber nach wie vor ungefährliche Konzentration an Gasen, sei am Mittwochabend festzustellen. Durch eine Kaltfront in der Nacht auf Donnerstag wasche der Regen das Schwefelgas aber aus und es versickere ohne zu schaden im Boden.