Elia E. : So trauert der Kartsport um das junge Talent (14)

Ende März verstarb das 14-jährige Schweizer Kart-Talent Elia E. an einer Sepsis . Wegen einer schweren Lungenentzündung wurde E. in ein künstliches Koma versetzt, aus dem er nicht mehr aufwachte. Die Trauer um das junge Talent ist riesig.

Elia E. feierte einige Erfolge

Der junge Schweizer feierte in seiner Karriere einige Erfolge. Im Jahr 2020 bestritt er als völlig unerfahrener Pilot zum ersten Mal die offizielle Schweizer Kartmeisterschaft und belegte den fünften Platz im Gesamtklassement. 2021 konnte er den Titel Vize-Schweizermeister in der Kategorie Super Mini mit nach Hause nehmen. In der vergangenen Saison ist er in die nächsthöhere Kategorie OK-Junior gewechselt und ist Vize-Schweizermeister 2022 geworden. Auch international sorgte der 14-Jährige bei einigen Rennen für Furore.