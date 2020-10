SRF-Moderatorin über Rassismus«Schweigen ist für mich keine Option mehr»

Hauptsache integriert

Widersprüche zeigen sich auch in Frutigen BE, wo die Moderatorin aufwuchs. Im Rahmen der SRF-Sendung will sie in einer Stammbeiz vor Ort mit einer Männergruppe über Rassismus sprechen. Schon nach wenigen Sekunden fällt das N-Wort, gefolgt von Gelächter. Beldner ist die Situation spürbar unangenehm. Doch sie bleibt freundlich – wie sie das seit vielen Jahren tut. «Ich habe nie über Rassismus gesprochen», sagt die 44-Jährige. Der Wunsch, integriert zu werden, habe das Bedürfnis nach einer Rassismusdebatte stets übertrumpft.