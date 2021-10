Pandemie-Frust – Muss auch die «schweigende Mehrheit» auf die Strasse gehen?

1 / 9 Rund 60 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind geimpft. Bei vielen von ihnen ist der Frust gross. 20min/Marco Zangger «Während die Fallzahlen rasch steigen, stagniert der Impffortschritt», sagte Tanja Stadler, ETH-Professorin und Mitglied der Covid-19-Taskforce, an einer Medienkonferenz vom Dienstag. 20min/Matthias Spicher «Die schweigende Mehrheit würde sicher auch gerne auf die Strasse gehen», sagt Peter Metzinger, Leiter der Pro-Kampagne für das Covid-19-Gesetz. Regula Roost

Darum gehts Die Fallzahlen steigen rasch, während die Impfungen nachlassen.

Die Mehrheit der Bevölkerung ist gegen das Coronavirus geimpft.

«Was die Minderheit betreibt, empfinde ich als Terror gegenüber der Politik und der solidarischen Mehrheit», sagt der Leiter der Pro-Kampagne für das Covid-Gesetz.

Ein emeritierter Arzt findet, dass nun die Geimpften auf die Strasse gehen sollten, um ihre Rechte «marktschreierisch durchzusetzen».

Regelmässig lockt der Widerstand gegen die Corona-Massnahmen und die Impfung Tausende Menschen auf die Strasse. Am Samstag fand in Bern die bisher grösste Demonstration gegen das Covid-Gesetz statt. Gleichzeitig droht die Schweiz eine erneute Corona-Welle zu erfassen.

«Während die Fallzahlen rasch steigen, stagniert der Impffortschritt», sagte Tanja Stadler, ETH-Professorin und Mitglied der Covid-19-Taskforce, an einer Medienkonferenz vom Dienstag. Fest stand für sie: «Mit genügenden Impfungen in den kommenden Wochen könnte die Schweiz eine Überlastung des Gesundheitssystems abwenden und gleichzeitig Massnahmen nach und nach aufheben.»

«Terror der Minderheit»

Rund 60 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Bei vielen von ihnen, darunter auch Befürworterinnen und Befürworter des Covid-19-Gesetzes, ist der Frust gross. «Die schweigende Mehrheit würde sicher auch gerne auf die Strasse gehen», sagt Peter Metzinger, Leiter der Pro-Kampagne für das Covid-19-Gesetz. Diese Menschen könnten damit den Massnahmengegnerinnen und -gegnern klarmachen, dass diese die Verantwortung für erneute einschneidende Massnahmen oder gar Lockdowns tragen würden.

«Was die Minderheit betreibt, empfinde ich als Terror gegenüber der Politik und der solidarischen Mehrheit», sagt Metzinger. Die Vernunft hindere sein Komitee jedoch daran, zu einer Demonstration aufzurufen. «Bei der tiefen Impfquote, die wir in der Schweiz haben, sollte man auf grosse Menschenansammlungen verzichten, ebenso wie auf eine weitere Eskalation.»

«Einen ernsten Gegenpunkt setzen»

Einen Schritt weiter geht Rui Biagini, Co-Initiator der Initiative «Protect the Kids». «Es wäre gut, wenn wir in Form einer geordneten Demo einen ernsten Gegenpunkt zu den Massnahmengegnern und den Gegnern des Covid-19-Gesetzes setzen könnten», sagt er. Bisher sei es schwierig gewesen, Eltern zu motivieren. Anders könne es jedoch in anderen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen aussehen.

«Ich kann mir schon vorstellen, mich einer Demo für eine gute Pandemiebewältigung anzuschliessen – sofern der vollgepackte familiäre Kalender dies zulässt», so Biagini. Selbstverständlich würde er seine Kinder nicht mitnehmen.

«Die Geimpften sollten auf die Strasse gehen»

Auch aus der Medizin werden Stimmen für eine Demo der schweigenden Mehrheit laut. Würde man die rund 60 Prozent der Geimpften als demokratisches Votum interpretieren, hätte sich die Mehrheit für das Impfen entscheiden, schreibt Emanuel Gautier, emeritierter Chefarzt am Kantonsspital Freiburg, in einem Leserbrief der Schweizerischen Ärztezeitung. Wie nach demokratischen Entscheiden üblich, müsste die Minderheit den gefällten Mehrheitsentscheid akzeptieren. «Ich denke, es wäre an der Zeit, dass nun die Geimpften auf die Strasse gingen, um ihre Rechte marktschreierisch durchzusetzen.»

Die Freiheit höre dort auf, wo sie von anderen beschnitten werde, sagt Gautier zu 20 Minuten. «Bleibt die Impfquote weiterhin so tief und gerät die Pandemie ausser Kontrolle, könnten schärfere Massnahmen auch die Geimpften ungerechtfertigterweise treffen.» Etwa müssten auch Geimpfte dafür büssen, wenn wieder Operationen verschoben werden müssten. «Patienten, welche an einer schweren und schmerzhaften Arthrose leiden, müssen dann unnötig lange auf ihre Operation warten.» So still wie die Geimpften gehandelt hätten, so laut solle ihr Aufstand sein gegen die Scheinargumente der Ungeimpften. Der Drang nach einem Aufstand beschäftigt auch die Politik (siehe Box).

Standpunkte aus der Politik Lorenz Hess, Mitte-Nationalrat «Ich erhalte viele Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern, die von den Befürworterinnen und Befürwortern des Covid-Gesetzes eine grosse Demo verlangen. Sie begründen dies mit unbewilligten Demos, die Woche für Woche stattfinden. Auch fragen sie sich, warum sie Freiheitseinschränkungen zum Beispiel durch gesperrte Innenstädte akzeptieren müssen, weil Massnahmenkritikerinnen und -kritiker protestieren. Ich verstehe dieses Anliegen gut. Ich glaube jedoch, dass eine grosse Demo der schweigenden Mehrheit nicht umsetzbar ist. Die Pro-Seite ist vielfältig und deshalb wahnsinnig schwierig zu bündeln. Bei der Gegenseite handelt es sich hingegen um einen harten Kern von Nein-Sagern. Am wichtigsten ist, dass die schweigende Mehrheit an der Urne einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Wenn auch ansonsten abstimmungsfaule Stimmbürgerinnen und -bürger an die Urne gehen, verhindern wir, irgendwann wieder in einen Pseudo-Lockdown zu geraten.» PARLAMENTSDIENSTE Ronja Jansen, Präsidentin Juso: «In der gesamten Gesellschaft herrscht aktuell ein grosser Pandemie-Frust. Bei den Geimpften kommt dazu, dass viele das Gefühl haben, ihren Teil im Kampf gegen die Pandemie getan zu haben, dafür aber nichts zu bekommen. Demonstrationen der ungeimpften Mehrheit sind jetzt aber keine Priorität. Es ist besorgniserregend, wie wenig solidarisch wir diese Krise zu meistern versuchen, insbesondere im Hinblick auf den globalen Süden. Dagegen müssten wir demonstrieren.» 20min/Simon Glauser