Schwein musste nach Rettung Alkoholentzug machen

Lippetal (D) : Schweinchen Eberhard musste nach Rettung Alkoholentzug machen

Das kleine Schwein Eberhard lebte bei Messies in der Wohnung und wurde nur mit Chips und Alkohol «gefüttert». Es wurde alkoholkrank und musste im Tierheim erst mal einen Entzug durchstehen.

Eberhard musste bei Messies in einer Wohnung leben …

«Wenn die Beleidigung ‹Du besoffenes Schwein!› keine Beleidigung, sondern Realität ist, dann möchte man es erst gar nicht glauben», schreibt der WDR auf Facebook zur Geschichte von Eberhard, die in der Sendung «Tiere suchen ein Zuhause» erzählt wurde. Denn Eberhard hat eine traurige Geschichte einer in keiner Weise artgerechten Haltung hinter sich.

So soll das kleine Schwein von seinen Besitzern als Jungtier angeschafft und danach «unter schlimmsten Bedingungen» gehalten worden sein – in einer Wohnung. «Er lebte in einem Messie-Haushalt», erzählt Tierschützerin Bianca Deichmann, «und wurde mit Chips, Katzenfutter, Bier und Schnaps ernährt.» Tageslicht habe er vermutlich Zeit seines Lebens nur durchs Fenster gesehen.