Meggen: Schweine ja, Kinder nein – abruptes Ende für pionierhafte Waldschule

Rund 50 Schülerinnen und Schüler und 45 Kindergärtlerinnen und Kindergärtler lernen in Meggen in der freien Natur. Die Naturbasisstufe ist ein europaweit einzigartiges Projekt. Kindern wird dort in direkter Verbindung mit ihrer Umwelt Wissen vermittelt. Eigentlich ist die Waldschule ein voller Erfolg. Naturpädagogen aus dem ganzen Land bejubeln die Pionierarbeit. Eine anonyme Befragung zeigt eine überwältigende Zufriedenheit und Unterstützung seitens der Eltern und Kinder. Erst im Sommer wurde eine Masterarbeit über die Naturbasisstufe in Meggen mit dem Förderpreis Master of Arts in Design von der Hochschule Luzern ausgezeichnet.