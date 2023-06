Hohenrain : Schweinebauer wartet vergeblich auf versprochenes Geld 

Keine Einigung vor dem Friedensrichter

Damit will sich Röösli aber nicht zufriedengeben, weshalb er das Projekt vor den Friedensrichter zog. Der LBV habe argumentiert, dass nie ein Termin für die Auszahlung fixiert worden sei. Es kam zu keiner Einigung und Röösli überlegt sich jetzt den Gang vors Bezirksgericht. Grund für die Probleme: Der Bauer hält in seinem Hof in Hohenrain 140 Mutterschweine. Seine alte Luftreinigungsanlage musste er nach 18 Jahren ausser Betrieb nehmen, was in der Folge zu einem grossen Gestanksproblem in der Gemeinde führte, wie «Pilatus Today» berichtet.