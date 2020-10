Vor einigen Wochen ist in Deutschland die Afrikanische Schweinepest ASP ausgebrochen. In der Schweiz sind noch keine Fälle bekannt. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit BLV und der Schweizer Schweinezuchtverband schätzen die Gefahr aber als gross ein. Der Schweizer Schweinezuchtverband fordert die Konsumenten auf, auf Fleischimporte aus den betroffenen ASP Regionen zu verzichten. (Video: Thomas Sennhauser)

Weit über 400’000 Schweine leben im Kanton Luzern: Ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest könnte hier gravierende Folgen haben. Und die Gefahr ist real: «Die Afrikanische Schweinepest rückt von Osten her näher und ist mittlerweile in der Wildschweinpopulation in Deutschland angelangt. Die Tierseuche kann aber vor allem auch durch Menschen und Geräte verschleppt werden und deshalb in kurzer Zeit grosse Distanzen überwinden», teilte der Kanton Luzern am Donnerstag mit.