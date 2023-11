Schweiz: 30-jähriger Schweizer tötet seine Frau in Peru – Flucht in die Romandie

Ein Waadtländer wurde dieses Jahr in Peru zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt und für schuldig befunden, seine Frau Zaida getötet zu haben. Dies soll im Sommer 2019 passiert sein, das Paar hat eine gemeinsame Tochter. Nach einem Streit an einem Abend, an dem reichlich Alkohol floss, stieg er in sein Auto. Seine damalige Frau klammerte sich am Auto fest, was den Mann, der in Morges aufwuchs, nicht davon abhielt, 20 Meter rückwärtszufahren.