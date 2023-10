Schweiz: 38 Prozent der Eltern setzt Gewalt in der Erziehung ein

Von allen Befragten gaben 62 Prozent an, nie körperliche Gewalt in der Erziehung einzusetzen. (Symbolbild)

Die Universität Freiburg hat 1605 Eltern zum Thema Gewalt in der Erziehung befragt. 62 Prozent von ihnen gaben an, dass sie nie körperliche Gewalt einsetzen. Zehn Prozent jedoch ohrfeigen ihre Kinder, wodurch etwa 160’000 Buben und Mädchen in der Schweiz betroffen sind.