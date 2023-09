Aldi Suisse senkt bei jedem dritten Produkt die Preise

Aldi senkt bei jedem dritten Produkt die Preise. Dies schreibt der Detailhändler am Dienstag in einer Mitteilung. «Rund 500 Artikel aus allen Warengruppen hat der Schweizer Detailhändler seit Januar 2023 bereits dauerhaft im Preis gesenkt. Das entspricht fast einem Drittel des gesamten Standardsortiments – und die Preisreduktionen gehen weiter», so das Unternehmen.