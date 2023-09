Nosferatu: So erkennst du die Spinne

Mit ihrer Körpergrösse von bis zu fünf Zentimetern ist sie um einiges grösser als einheimische Spinnenarten. Immer mehr der Nosferatu-Spinnen breiten sich in der Schweiz aus. Ursprünglich war sie in Nordafrika und rund um das Mittelmeer heimisch. Sie profitiert von trockenen und warmen Sommern. Im vergangenen Jahr wurde die Spinne bereits in den Kantonen Aargau, Luzern, Bern, Basel und Zürich gesichtet. Dabei wird sie meistens in oder an Gebäuden entdeckt und nur selten in der freien Natur.