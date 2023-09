EM-Quali: Nati spielt gegen Andorra live

Nach dem Spiel gegen Kosovo holte Xhaka zum Rundumschlag aus. «Sehr, sehr wenig Tempo, keine Duelle – es sah aus, als ob wir hier in einem Freundschaftsspiel spielen oder im Park, so geht es leider nicht.» Während vor dem Stadion in Pristina ein Autokorso hupend den späten 2:2 Ausgleich des Kosovo feierte, brodelte es im Stadion bei Nati-Captain Granit Xhaka nach der enttäuschenden Leistung der Schweiz. Er sah einen Fehler in der fehlenden Intensität im Training in den vergangenen Wochen.