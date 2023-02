Freiestes Land der Welt: Schweiz auf Platz 1 – Fox-Moderatorin macht sich darüber lustig

Ja, ich kann mich in der Schweiz völlig frei entfalten. Ja, aber da wäre noch Luft nach oben. Nein, ich fühle mich in der Schweiz nicht frei.

Fox-Moderatorin zieht Schweiz ins Lächerliche

Auch Fox News Channel, ein amerikanischer Nachrichtensender, berichtete über die Studie, die vom Cato Institute und Fraser Institue erhoben wurde. Dass die Schweiz dabei auf dem ersten Platz landete, schien die Fox-Moderatorin zu verwundern. Sie versucht sich das auf eine skurrile Art zu erklären: «Was hat es mit der Schweiz auf sich, ausser dass sie nackt in kleinen Stiefeln wandern?» Der Co-Moderator erklärt dann, dass die Schweiz in jedem Aspekt frei sei, den der «Human Freedom Index» beleuchtet. Währenddessen landet die USA, alias das «Land of the free» auf dem Platz 23.