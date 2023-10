Günstige Luxusartikel: In diesen 10 Ländern machst du Schnäppchen

Seit Jahren steht dieses eine Teil auf deiner Wunschliste? Es ist ein Klassiker wie die Baguette-Tasche von Fendi oder das Love-Armband von Cartier. Doch kaufen willst du es erst, wenn es einen Rabatt gibt? Nun – mit ein bisschen Girl Math , also dem Schön-Rechnen von Ausgaben, und dem richtigen Reiseziel, wirst du dir dein Wunschteil schon bald leisten können.

Was hältst du von Designermode?

Denn in verschiedenen Ländern sind die ikonischen Designerteile unterschiedlich teuer. Gut, solltest du extra einen Trip in ein anderes Land buchen müssen, wird das gewünschte Teil nicht unbedingt günstiger. Dafür gibt es aber eine Reiseerfahrung dazu. Und: Auch die Schweiz steht im Vergleich nicht schlecht da.

Klassische Designerteile wie das Cartier Love-Armband kosten in verschiedenen Ländern unterschiedlich viel.

Die Schweiz auf Platz zehn

Eine neue Studie hat ergeben, in welchen Ländern der Welt man am günstigsten Luxusmode kaufen kann. Irland liegt auf Platz eins, hier kannst du also die günstigsten Luxus-Klassiker ergattern. Die Schweiz, die sonst eher nicht für ihre günstigen Preise bekannt ist, liegt auf Platz zehn – kein schlechter Platz bei 31 bewerteten Ländern.