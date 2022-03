Krieg in der Ukraine – Schweiz baut humanitäre Hilfe für die Ukraine weiter aus

Mitglieder des SKH und der Caritas Ukraine laden die Schweizer Hilfsgüter der ersten Hilfslieferung an der Grenze auf ukrainische Lastwägen um.

In der polnischen Stadt Lublin hat die humanitäre Hilfe des Bundes einen Hub für Hilfsgüter errichtet.

Per Eisenbahn werde die vierte Hilfsgüterlieferung in die polnische Stadt Lublin nahe der ukrainischen Grenze transportiert, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) in einem Bericht vom Montag schreibt. Dort hat die humanitäre Hilfe des Bundes einen Hub für Hilfsgüter errichtet und koordiniert die Unterstützung für die ukrainische Bevölkerung. Vor Ort befindet sich dafür ein elfköpfiges Schweizer Expertenteam des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe (SKH). Zudem ist ein weiteres Sofort-Einsatz-Team dieses Korps nach Moldawien entsandt worden.