Schweiz bei Corona-Innovationen auf Platz 4

swisspact 07.05.2020, 00:44

Ich finde es doch sehr komisch, dass so viele das Virus als Fake oder als eine normale Grippe betitteln. Habe solche Bilder aus New York, Spanien oder Italien jedenfalls noch nie in der normalen Grippezeit gesehen. Und nur dank den Massnahmen haben wir nicht solche Zustände wie zB. in Amerika. Klar trifft es viele hart aber diese Verharmlosung ist total unangebracht.