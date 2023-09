Preisanstieg: Benzin wieder über zwei Franken

In den letzten Tagen müssen Schweizer Autofahrerinnen und Autofahrer an der Tankstelle wieder tiefer in die Tasche greifen: Für den Liter Benzin Bleifrei 98 werden ganze 2.05 Franken fällig, der Diesel-Literpreis liegt laut TCS momentan bei 2.09 Franken. Regional gibt es zwar erhebliche Unterschiede, wie die Benzin-Karte des TCS zeigt, trotzdem müssen Lenkerinnen und Lenker allgemein wieder tiefer in die Tasche greifen.