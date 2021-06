USA holt Bronze - Nati-Bezwinger Deutschland verpasst an der Hockey-WM eine Medaille

Es war ein starkes und intensives Spiel um Platz drei zwischen den USA und Deutschland. Kleine Keilereien wie hier zwischen Matt Tennyson und Matthias Plachta gab es häufiger in diesen 60 Minuten.

Im Mitteldrittel trumpfte die USA auf und spielte Deutschland an die Wand.

Im kleinen Final der Eishockey-WM in Riga konnte sich das US-Team Bronze sichern.

Beide Teams waren heiss auf Bronze. Dies spürte man sofort. Am Schluss war es aber eine klare Angelegenheit. Die USA gewinnt 6:1 gegen den Nati-Bezwinger Deutschland und holt somit im kleinen Final die Bronze-Medaille.

Doch von Anfang an. Nach nur einer Minute traf ein Amerikaner den Deutschen Markus Eisenschmid mit seinem Stock, sodass dieser mit Nasenbluten erstmals auf die Bank musste – einhergehend mit dem ersten Überzahlspiel der Deutschen über vier Minuten. Doch dieses brachte nichts ein. Nur kurz nachdem beide Mannschaften wieder komplett waren, erzielte Christian Wolanin für die USA die 1:0-Führung in der sechsten Minute.

Im Mitteldrittel starteten die Teams zunächst ausgeglichen. Die Deutschen liessen dem US-Team aber zu viel Platz. Und dann ging es Schlag auf Schlag. In der 27. Minute erhöhte Garland für die Amerikaner auf 2:0. Doch damit nicht genug. Die Deutschen kamen zwar vor das Tor der USA, vergaben aber die Chance und im Gegenzug liess sich das amerikanische Team nicht zweimal bitten. Ein starker Konter brachte dem US-Team in nur 90 Sekunden per Doppelschlag die Führung zum 3:0.