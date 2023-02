Davis Cup: Schweiz bezwingt Deutschland mit Alexander Zverev

Was für eine schöne Geschichte: Die Schweiz schaffte im Davis-Cup-Playoff den Triumph gegen Deutschland und zog in die Gruppenphase des Teamwettbewerbs ein. Der Erfolg ist historisch. Die Deutschen waren bisher nämlich immer ein Angstgegner. Noch nie gab es im Davis Cup einen Sieg der Schweiz gegen das Nachbarland. Im letzten Duell 1996 ging man gar mit 0:5 unter.

Dieses Mal war es anders. Doch es war auch ein Krimi – und was für einer. So setzten sich Stan Wawrinka (ATP 135), Marc-Andrea Hüsler (ATP 53), Dominic Stricker (ATP 118), Leandro Riedi (ATP 127) und Alexander Ritschard (ATP 185) mit 3:2 durch. Am Ende musste die Schweiz gar zittern. So hatte es Wawrinka alles andere als leicht gegen Daniel Altmaier (ATP 91). Doch der Alt-Star bewies Kämpferqualitäten.