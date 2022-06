Aus Neutralitätsgründen: Schweiz blockiert dänische Piranha-Radschützenpanzer für die Ukraine

Dieser Waffentyp stammt aus der Schweiz. Nun will die dänische Regierung circa 20 ihrer Piranhas an die Ukraine abgeben.

Nun will die dänische Regierung etwa 20 ihrer Piranhas an die Ukraine abgeben. Recherchen der SRF-Rundschau zeigen nun, dass die dänischen Behörden beim Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft Seco um Erlaubnis gebeten haben, dort aber auf Widerstand gestossen sind. Das Seco lehnt das Gesuch der Dänen ab, dies bestätigt die Behörde gegenüber SRF.

Der Haken: Dänemark hat sich beim Kauf der Radschützenpanzer dazu verpflichtet, das Kriegsmaterial nur mit Erlaubnis der Schweiz weiterverkaufen zu dürfen. Bereits deutsche Panzermunition, die in die Ukraine hätte geliefert werden sollen, blitzte beim Seco ab. Die Begründung für das Veto: Die Schweiz möchte ihrer Neutralität treu bleiben und eine Lieferung wäre ein Verstoss gegen das Kriegsmaterialgesetz . Dieses verbietet die Ausfuhr von Rüstungsgütern in kriegsführende Länder.

Der Druck aus dem Ausland auf die Schweiz steigt

Doch wie lange kann die Schweiz bei ihrer einschränkenden Haltung bleiben? Der Druck aus dem Ausland nimmt zu. Schon letzte Woche am WEF hat Robert Habeck, Vizekanzler Deutschlands, gemahnt, er erhoffe sich «maximale Unterstützung» für die Ukraine. Obwohl Deutschland vor dem Ukraine-Krieg gleich wie die Schweiz Waffenlieferungen an kriegsführende Länder ausgeschlossen hat, haben Habeck und seine Partei-Kolleginnen der Grünen sich für Waffenlieferungen ausgesprochen und somit die Meinung geändert. «Wir müssen unsere eigene Haltung an der Wirklichkeit messen», so Habeck.