Curling: Schweizerinnen holen WM-Titel gegen Norwegen

1 / 5 Die Schweizer Curlerinnen traten am Sonntag in Schweden im WM-Final an. AFP Finalgegner waren dabei die Norwegerinnen. IMAGO/TT Skip Tirinzoni stand zum vierten Mal in Serie in einem WM-Final und siegte zum vierten Mal! IMAGO/TT

Darum gehts Die Schweizer Curlerinnen standen am Sonntag im WM-Endspiel.

Das Team um Skip Silvana Tirinzoni setzte sich dabei gegen die Norwegerinnen durch.

Es ist damit bereits der vierten WM-Titel der Schweizer Curlerinnen in Serie.

Mit einer unfassbaren Serie von 34 aufeinanderfolgenden Siegen an WM-Turnieren und drei WM-Titeln en suite traten die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni als grosse Favoritinnen im Endspiel gegen Norwegen an. Im Final im schwedischen Sandviken wurden Tirinzoni und Co. ihrer Favoriten-Rolle gerecht. Mit einer starken Leistung holen sie den vierten Schweizer WM-Titel in Serie!

«Es ist einfach unglaublich, wieder hier als Weltmeisterin zu stehen», freute sich Tirinzoni nach dem erneuten Titelgewinn im Interview. Es sei ein sehr enges Spiel gewesen. «Es sah zwischendurch nicht so gut aus», meinte die 43-Jährige und ergänzte, die Norwegerinnen hätten sie teilweise richtig «ausgespielt».

Spannende Schlussphase

In der Tat war es im Endspiel eine enge Sache. Die Schweizerinnen starteten gut in die Partie und führten nach vier Ends mit 2:0. Dabei konnten sie auch von einigen Fehlern der Norwegerinnen profitieren, die sich dann aber steigern konnten und nach dem fünften End ausglichen. In der Folge präsentierten sich beide Teams ungewohnt fehleranfällig. Beide verpassten es, von unplatzierten Steinen des Gegners zu präsentieren.

In der zähen, aber spannenden Schlussphase ging die Schweiz erst mit 3:2-Ends in Front, doch Norwegen konnte nachziehen. Am Ende setzte sich das Quartett vom CC Aarau aber knapp mit 6:3 durch und krönte sich einmal mehr zum weltbesten Frauen-Team im Curling. Dazu konnten Tirinzoni und Co. ihre unglaubliche Erfolgsserie auf 35 Siegen in Folge ausbauen. Die Chance, den fünften WM-Titel zu holen, haben sie bereits nächstes Jahr. Die nächste WM der Frauen findet 2024 im kanadischen Sydney statt.

