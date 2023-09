Ölpreis: Liter Benzin kostet jetzt wieder über zwei Franken

In den letzten Tagen müssen Schweizer Autofahrerinnen und Autofahrer an der Tankstelle wieder tiefer in die Tasche greifen: Für den Liter Benzin Bleifrei 98 werden ganze 2.05 Franken fällig, der Diesel-Literpreis liegt laut TCS momentan bei 2.09 Franken. Regional gibt es zwar erhebliche Unterschiede, wie die Benzin-Karte des TCS zeigt, trotzdem müssen Lenkerinnen und Lenker allgemein wieder tiefer in die Tasche greifen.

«Ob es teuer ist oder nicht: Ich muss tanken»

Künstliche Verknappung lässt Preise zusätzlich steigen

«Benzin kostet gleich viel – aber Schweizer verdienen viel mehr»

Weniger prekär als Schweizer Lenkerinnen und Lenker sieht der griechische Unternehmer George Oratis die Lage. Beim Tanken in der Schweiz sagt er: «Es kostet genauso viel wie in Griechenland.» Das sei nicht besonders teuer – vor allem, wenn man berücksichtige, dass das Lohnniveau in der Schweiz doppelt bis dreimal so hoch sei wie in seiner Heimat.