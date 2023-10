SBB-Anzeigen auf den Perrons bereits wieder verschwunden

So wollte die SBB eine bessere Lesbarkeit gewährleisten.

Im Mai kündete SBB-CEO Vincent Ducrot neue Anzeigen auf den Perrons an.

Im Mai dieses Jahres erstrahlten die Zuginformationsanzeigen auf den Perrons in der Schweiz in neuem Glanz. SBB-CEO Vincent Ducrot schrieb damals: «Seit heute sind die Anzeigen auf den Bahnsteigen erneuert worden, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten und einen genaueren Zugriff auf den gewünschten Zugwagen zu ermöglichen.» Soweit so gut. Man wollte es den Pendlerinnen und Pendlern vereinfachen.