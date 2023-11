Shoppen werde immer häufiger als «mühsame Tätigkeit» und nicht mehr als angenehme Freizeitbeschäftigung betrachtet. «Den meisten Menschen macht es weder Spass noch erleben sie Einkaufen als sinnstiftend», so die Ergebnisse der GDI-Studie. Damit reiht sich das Einkaufen in die unbeliebtesten Freizeitaktivitäten ein, zu denen auch die Hausarbeit gehört. Viel lieber ist den Schweizerinnen und Schweizern bezahlte Arbeit. Rund die Hälfte der Befragten will die Zeit lieber anders verbringen, als einzukaufen. Geht es nach jedem Vierten, so könnte der Einkauf ganz wegfallen.