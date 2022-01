Entscheid für US-Jets : Schweiz entgeht wegen Kampfjet-Kauf lukrativer Steuerdeal mit Frankreich

Der Entscheid für die amerikanischen F-35-Jets hat finanzielle Folgen: Frankreich, das fest mit einem Kampfjet-Geschäft mit der Schweiz gerechnet hatte, liess wohl deswegen einen Steuerdeal platzen, der der Schweiz geschätzte 3,5 Milliarden eingebracht hätte.

Paris ist masslos enttäuscht und will sich in der EU nicht mehr für die Schweiz einsetzen.

Mit keinem anderen Anbieter, berichtet die «Republik», habe die Schweiz im Vorfeld des Entscheids zur Beschaffung neuer Kampfjets sowie eines Boden-Luft-Abwehrsystems engeren Austausch gehabt als mit Frankreich. Das Land hoffte, die Schweiz entscheide sich für den Rafale-Jet und ein Raketensystem aus französischer Fertigung und stellte ihr im Gegenzug attraktive Zugeständnisse in Aussicht: So sollte in Zukunft vor allem ein höherer Anteil der Steuern, die Grenzgänger in Frankreich entrichten, zurück in die Schweiz fliessen. Gemäss Recherchen der «Republik» hätte dies der Schweiz während 30 Jahren geschätzte 3,5 Milliarden Franken eingebracht.