EU drückt bei Impfstoff-Zulassung aufs Tempo

Vier Zulassungsgesuche, ein Favorit

Ob die Schweiz die Covid-Impfungen gleichzeitig mit der Europäischen Union zulassen wird, ist noch unklar. In der EU liegt der Impfstoff von Biontech/Pfizer momentan in der Pole-Position: Das Prüfergebnis der EU-Arzneimittelbehörde EMA wird am 21. Dezember erwartet, der Entscheid zum Impfstoff des US-Herstellers Moderna am 6. Januar.

Aufgrund des laufenden Verfahrens darf sich Swissmedic nicht dazu äussern, welcher Impfstoff in der Schweiz die besten Chancen auf eine Zulassung hat – beziehungsweise welcher Impfstoff als Erster zugelassen wird. Bekannt ist nur, dass bis heute vier Zulassungsgesuche von Impfstoffherstellern bei Swissmedic eingegangen sind. Aufgrund den Entwicklungen in der EU darf jedoch damit gerechnet werden, dass auch in der Schweiz der Impfstoff von Biontech/Pfizer zuerst zum Zug kommt.

Kantone bereiten sich auf Impfstart im Januar vor

Für den Impf-Start in der Schweiz braucht es jedoch nicht nur die Zulassung durch Swissmedic, sondern auch die Empfehlung der Eidgenössischen Impfkommission (Ekif). Die Kantone bereiten sich derweil auf einen Impfstart im Januar vor. So will der Kanton Waadt ab dem 11. Januar in dedizierten Zentren – etwa im Unispital Lausanne (CHUV) – mit den Impfungen beginnen. Auch der Kanton Zug kündigte bereits an, in Baar ein Impfzentrum einzurichten, das ab Januar einsatzbereit sein soll. Noch unklar ist, in welcher Höhe der Impfstoff wo zur Verfügung stehen wird, wie er gelagert und wie er in die Kantone geliefert wird. Die Armee, die für die Impfstoff-Logistik verantwortlich ist, hat für Ende Dezember bereits eine Informationsveranstaltung angekündigt.