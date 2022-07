Bilanz des Seco : Schweiz exportierte im 2022 schon für 516,6 Millionen Franken Kriegsmaterial

Die Schweiz hat im laufenden Jahr bereits für über eine halbe Milliarde Kriegsmaterial exportiert. Dies entspricht einer Steigerung von gut 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Keine Ausfuhren in die Ukraine

Grundsätzlich können Ausfuhren von Kriegsmaterial aus der Schweiz in die Ukraine aufgrund des neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots und des Kriegsmaterialgesetzes (KMG) nicht bewilligt werden. Dies gilt auch für Ausfuhren über Drittstaaten.



Das KMG sieht vor, dass Schweizer Unternehmen an den internationalen Wertschöpfungsketten der Rüstungsindustrie partizipieren können. Daher hat der Bundesrat am 3.Juni dieses Jahres entschieden, dass Zulieferungen in Form von Einzelteilen und Baugruppen weiterhin ohne zusätzliche Einschränkungen ausgeführt werden dürfen, sofern ihr Anteil am Endprodukt eine gewisse Warenwertschwelle unterschreitet. Allerdings müssen die Bewilligungskriterien in Art. 22a des KMG eingehalten werden. Damit sind direkte Ausfuhren in die Ukraine oder Russland ausgeschlossen.