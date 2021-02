In Luzern beginnt am Donnerstag die Fasnachts-Zeit. Da wegen Corona alle Anlässe abgesagt sind, hat der Kanton ein Video veröffentlicht, indem gemäss Mitteilung «Fasnächtler, Politiker und Behördenmitglieder» dazu aufrufen, zu Hause zu bleiben. Die höchste Luzernerin persönlich intervenierte, weil im Video keine Frauen vorkamen.

In diesem Video des Kantons Luzern appellieren Luzerner Persönlichkeiten, keine Fasnacht zu feiern. In einer ersten Version waren es ausschliesslich Männer, welche dazu aufrufen. Erst nachträglich wurden noch drei Frauen hinzugefügt. lu.ch

Darum gehts Der Kanton Luzern hat in einem Video-Appell vergessen, auch Frauen zu Wort kommen zu lassen.

Mehrere Frauen beschwerten sich, darunter die höchste Luzernerin, Ylfete Fanaj. Beim zuständigen Justiz- und Sicherheitsdepartement räumte man den Fehler ein.

Nachträglich wurde das Video mit drei Frauen ergänzt und wieder online gestellt.

Die ganze Schweiz feiert das Jubiläum des Frauenstimmrechts: Am 7. Februar vor 50 Jahren wurde dieses an der Urne angenommen. Ungläubig blickt die Schweiz in diesen Tagen in die Zeit zurück, in der nur Männer das Sagen hatten.

Mitten in dieser Jubiläumswoche veröffentlichte der Kanton Luzern ein Video, in welchem dringend dazu aufgerufen wird, heuer auf die Fasnacht zu verzichten, da diese wegen Corona offiziell abgesagt ist. Die Appelle stammten von «Fasnächtlern, Politikern und Behördenmitgliedern», teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Die «Fasnächtler, Politiker und Behördenmitglieder» sind: Neun Männer. So appellieren etwa Regierungsrat Paul Winiker, Polizeikommandant Adi Achermann oder David Affentranger, Gemeindepräsident Hitzkirch, die Covid-Regeln auch an der Fasnacht zu befolgen. Das Video mit dem Appell stellte die Staatskanzlei am Donnerstag online.

«Video ohne Frauen wäre unglücklich gewesen»

Doch online blieb das Video nicht lange: «Es haben sich Frauen bei uns gemeldet und moniert, dass im Video nur Männer vorkommen», sagte Erwin Rast, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartement, zu 20 Minuten. Daraufhin habe man das Video offline genommen und es seien auf die Schnelle zusätzlich drei Frauen organisiert worden: Die Luzerner Stadträtin Franziska Bitzi Staub, Susanne Hartmann von der Galli-Zunft Kriens sowie Michaela Tschuor, Gemeindepräsidentin von Wikon LU. Am Freitag wurde das Video mit dem Fasnachts-Verzicht-Appell wieder aufgeschaltet, diesmal mit den Frauen-Stimmen. Rast räumt ein: «Es wäre in der Tat unglücklich gewesen, genau zur Zeit des Frauenstimmrechtsjubiläums, keine Frauen in einem solchen Video zu haben.»

«Wir können ihren Zorn nachvollziehen»

Gegenüber dem Regionaljournal SRF verwies David Koller vom Justiz- und Sicherheitsdepartement, der das Video organisierte, zunächst darauf, dass in Fasnachtsgremien tatsächlich praktisch nur Männer sässen. Er räumt aber ein: «Wir versuchten, im Video alle Regionen und Parteien abzudecken, aber die Geschlechter haben wir vergessen.» Weiter sagte er, es sei Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj gewesen, welche sich als Erste beschwert habe. «Wir können ihren Zorn nachvollziehen.»