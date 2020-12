26 Millionen Dollar : Schweiz fördert Projekte in Peru mit Korruptionsgeld

Die Schweiz hat ein trilaterales Abkommen mit Peru und Luxemburg über die Restitution illegal erworbener Vermögenswerte unterzeichnet.

Aussenminister Ignazio Cassis hat bekanntgegeben, dass in der Schweiz festgesetzte Korruptionsgelder aus Peru dem südamerikanischen Land für rechtsstaatliche Projekte zur Verfügung gestellt werden. (Archivbild)

Die illegal erworbenen Vermögenswerte stammten aus Korruptionshandlungen in Peru, teilte das EDA in der Nacht auf Donnerstag mit.

Die Zusammenarbeit mit den peruanischen Behörden habe die Einziehung von rund 16,3 Millionen Dollar in der Schweiz und von rund 9,7 Millionen Euro in Luxemburg ermöglicht, hiess es weiter. Daraufhin hätten die drei Staaten eine Restitutionslösung im Einklang mit internationalen Standards gefunden, gab das Schweizer Aussendepartement in diesem Zusammenhang bekannt.