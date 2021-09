Mit 3-D-Effekt : Schweizerisch-französischer Künstler malt Kinder auf Uno-Rasen

Uno-Generalsekretär António Guterres bedankte sich beim Künstler Saype und der Schweiz für das Geschenk.

Das überdimensionale Bild mit 3-D-Effekt hat der Künstler so angefertigt, dass es aus der Höhe so aussieht, als sässen dort tatsächlich zwei riesige Kinder.

Aus der Vogelperspektive: Die zwei spielenden Kinder auf dem Rasen vor dem Uno-Hauptgebäude in New York. (18. September 2021)

Es handelt sich um ein Geschenk der Schweiz und des Künstlers an die Uno.

Der schweizerisch-französische Künstler Saype aka Guillaume Legros hat zwei überdimensionale Kinder auf den Rasen vor dem Uno-Gebäude in New York gemalt.

Zwei spielende Kinder hat der schweizerisch-französische Künstler Saype zur Generaldebatte der Vollversammlung auf den Rasen vor dem Uno-Hauptgebäude gemalt. Das überdimensionale Bild mit 3-D-Effekt hat der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Guillaume Legros heisst, so angefertigt, dass es aus der Höhe so aussieht, als sässen dort tatsächlich zwei riesige Kinder und spielten.

Biologisch abbaubare Farbe

Die Generaldebatte der Uno-Vollversammlung soll am Dienstag starten und bis Montag kommender Woche andauern. Noch ein weiteres Kunstwerk soll währenddessen das Hauptquartier der Vereinten Nationen zieren: Ein dänisches Künstlerkollektiv will nachts Bewegtbilder von sogenannten Staatsquallen auf die Nordseite des 39-stöckigen Gebäudes in Manhattan projizieren. Damit soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig es für die Staats- und Regierungschefs sei «in Harmonie für das Wohlergehen aller Arten auf diesem Planeten zu arbeiten».