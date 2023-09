Gotthardtunnel gesperrt: «Für mein Geschäft ist die Umleitung gut» – Würstli-Verkäufer freut sich

Der Gotthard-Strassentunnel bleibt bis auf weiteres für den Verkehr gesperrt, wie das Bundesamt für Strassen Astra in der Nacht auf Montag mitteilte. Grund dafür ist ein Schaden an der Tunneldecke. Was dazu geführt hat sowie die genaue Schadensumme sind noch unbekannt. Die Astra-Verantwortlichen arbeiten mit Hochdruck an der Eruierung sowie an der Schadensbehebung.