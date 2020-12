Die Schweiz sei ein freiheitsliebendes Volk, so der Appenzeller Gesundheitsdirektor Yves Nöel Balmer im ZDF-Beitrag. Video: ZDF

Darum gehts Die Schweiz geht zu locker mit dem Coronavirus um – so das Fazit einer ZDF-Reporterin.

In einem kritischen Beitrag wird der Mittelweg thematisiert.

Deutschland befindet sich trotz tieferer Infektionsraten in einem Teil-Lockdown.

«Über Corona spricht man nicht gern in den Schweizer Bergen», so startet die ZDF-Reportage für das «Auslandsjournal». Sie thematisiert den Schweizer Mittelweg zur Bewältigung der Pandemie, der ziemlich eindeutig als unzureichend eingestuft wird. So seien doch die Infektionszahlen mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland, wo man sich aktuell in einem Teil-Lockdown befindet.

Angeknüpft wird an das Beispiel der Superspreader-Hochzeit im Appenzell. Viele Einwohner dort würden Corona für ein Hirngespinst halten, andere seien empört über diese Einstellung. Man habe die Einschätzungen von Virologen zu wenig ernst genommen, räumt der Appenzeller Gesundheitsdirektor Yves Nöel Balmer ein und fügt an, dass die Schweizer nun einmal sehr freiheitsliebend seien.

«Vermeidbare Todesfälle»

Aber nicht nur darum gibt es in der Schweiz keinen zweiten Lockdown. Einen solchen könne man sich schlicht und einfach nicht leisten, so Bundesrat Ueli Maurer im Beitrag. Immerhin sind die Zahlen in der Schweiz wieder rückläufig, aber trotzdem noch auf hohem Niveau.

Zu Wort kommt unter anderem auch Isabella Eckerle, Leiterin des Zentrums für Viruserkrankungen an der Universität Genf, die von vielen «vermeidbaren Todesfällen» spricht. Auch der Leiter der Notfallmedizin an der Uniklinik Genf, Martin Tramèr, äussert sich zu der Problematik. Politiker, die sich für den eingeschlagenen Weg einsetzten, hätte er gern einmal durch das Spital geführt, um aufzuzeigen, was dort eigentlich vor sich geht.

Der Beitrag endet in Zürich, wo die Infektionsraten so hoch sind wie in einem deutschen Hotspot und dennoch sozusagen Normalzustand herrscht. Viele Menschen würden den liberalen Kurs der Regierung jedoch befürworten. Das Fazit der ZDF-Reporterin: «Die Schweiz geht einen riskanten Mittelweg, der Menschenleben fordert.»