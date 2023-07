Gesundheitssystem Schweiz vor dem Kollaps?

Dies könne zum Kollaps im System führen, so der Präsident des Hausärzte-Verbands.

Im Gesundheitswesen fehlt es an Personal.

«Wir werden nicht mehr genügend Ärztinnen und Ärzte haben, um die Bevölkerung zu versorgen.» Der Präsident des Hausärzte-Verbandes, Philippe Luchsinger, zeichnet ein düsteres Bild, was die Gesundheitsversorgung in der Schweiz betrifft. Im Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sagt er, dass dies Spitäler betreffe, «aber vor allem die Praxen.» Es komme hinzu, dass es zu wenig Praxisassistentinnen und

-assistenten gebe, «was gravierend für den Praxisbetrieb ist», so Luchsinger, der selbst Hausarzt ist.